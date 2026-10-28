NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Synopsys-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Synopsys-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Synopsys-Aktie bei 456,83 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investierten, hätten nun 2,189 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 474,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 038,50 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3,85 Prozent.

Insgesamt war Synopsys zuletzt 91,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at