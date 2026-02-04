Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Langfristige Performance
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 04.02.2021 wurde das Synopsys-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Synopsys-Anteile betrug an diesem Tag 270,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,025 Synopsys-Aktien im Depot. Die gehaltenen Synopsys-Papiere wären am 03.02.2026 15 518,53 USD wert, da der Schlussstand 419,14 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,19 Prozent.
Der Synopsys-Wert an der Börse wurde auf 87,48 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.
|
04.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
22.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)