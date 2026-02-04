NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Synopsys-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.02.2021 wurde das Synopsys-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Synopsys-Anteile betrug an diesem Tag 270,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,025 Synopsys-Aktien im Depot. Die gehaltenen Synopsys-Papiere wären am 03.02.2026 15 518,53 USD wert, da der Schlussstand 419,14 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,19 Prozent.

Der Synopsys-Wert an der Börse wurde auf 87,48 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at