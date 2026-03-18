Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Langfristige Investition
|
18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor einem Jahr verloren
Das Synopsys-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 447,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,322 Synopsys-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (429,29 USD), wäre das Investment nun 9 582,58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4,17 Prozent verkleinert.
Synopsys war somit zuletzt am Markt 82,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.
|
18.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
11.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synopsys von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
26.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
26.02.26
|Börse New York: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
25.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synopsys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)