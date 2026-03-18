NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Synopsys-Einstiegs gewesen.

Das Synopsys-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 447,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,322 Synopsys-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (429,29 USD), wäre das Investment nun 9 582,58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4,17 Prozent verkleinert.

Synopsys war somit zuletzt am Markt 82,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at