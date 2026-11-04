Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Lohnende Synopsys-Anlage?
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Synopsys-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Synopsys-Papier bei 487,94 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,494 Synopsys-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 486,41 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Anteils am 03.11.2026 auf 462,88 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,14 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Synopsys einen Börsenwert von 89,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.
|
04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
26.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Synopsys Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Synopsys Inc.
|395,00
|0,51%