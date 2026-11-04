NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Synopsys-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Synopsys-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Synopsys-Papier bei 487,94 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,494 Synopsys-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 486,41 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Anteils am 03.11.2026 auf 462,88 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,14 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Synopsys einen Börsenwert von 89,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at