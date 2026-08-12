NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Synopsys-Aktie Investoren gebracht.

Am 12.08.2023 wurden Synopsys-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Synopsys-Aktie letztlich bei 428,46 USD. Bei einem Synopsys-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,339 Synopsys-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 9 590,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 410,91 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 4,10 Prozent vermindert.

Synopsys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 78,94 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at