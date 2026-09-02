Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Synopsys-Investmentbeispiel
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Synopsys-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 592,01 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Synopsys-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,892 Synopsys-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 006,98 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Anteils am 01.09.2026 auf 414,82 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 29,93 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Synopsys eine Börsenbewertung in Höhe von 84,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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