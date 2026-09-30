Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Synopsys-Anlage unter der Lupe
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30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Synopsys-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 493,39 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,203 Synopsys-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (415,09 USD), wäre das Investment nun 84,13 USD wert. Das entspricht einem Minus von 15,87 Prozent.
Synopsys war somit zuletzt am Markt 80,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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