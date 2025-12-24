Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Langfristige Performance
|
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Synopsys-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Synopsys-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 500,16 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synopsys-Aktie investiert, befänden sich nun 0,200 Synopsys-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 475,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,94 Prozent verringert.
Der Marktwert von Synopsys betrug jüngst 92,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Synopsys Inc.
|406,55
|-0,65%