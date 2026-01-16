Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Lohnendes Take Two-Investment?
|
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Take Two-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Take Two-Aktie 32,58 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 306,937 Take Two-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.01.2026 74 996,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 244,34 USD belief. Mit einer Performance von +649,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Take Two zuletzt 45,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
