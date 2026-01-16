NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Take Two-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Take Two-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Take Two-Aktie 32,58 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 306,937 Take Two-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.01.2026 74 996,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 244,34 USD belief. Mit einer Performance von +649,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Take Two zuletzt 45,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at