Take Two Aktie

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WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

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Take Two-Investment im Blick 13.03.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Take Two-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 13.03.2016 wurde das Take Two-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 35,83 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Take Two-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,910 Take Two-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 209,20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 838,68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 483,87 Prozent vermehrt.

Take Two erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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