Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Rentable Take Two-Anlage?
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28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Take Two-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 42,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,674 Take Two-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 516,10 USD, da sich der Wert einer Take Two-Aktie am 27.08.2026 auf 233,00 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 451,61 Prozent gesteigert.
Take Two markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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