Take Two Aktie

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WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

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Lohnende Take Two-Anlage? 25.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Take Two-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 25.09.2016 wurden Take Two-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 46,32 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 215,889 Take Two-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 202,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43 821,24 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 338,21 Prozent angewachsen.

Take Two war somit zuletzt am Markt 38,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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