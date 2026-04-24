Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Take Two-Performance
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24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Take Two-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Take Two-Anteile an diesem Tag bei 127,79 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Take Two-Aktie investiert, befänden sich nun 7,825 Take Two-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.04.2026 auf 209,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 642,54 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +64,25 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Take Two bezifferte sich zuletzt auf 40,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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