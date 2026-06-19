Take Two Aktie

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WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

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Lukrative Take Two-Anlage? 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Take Two-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Take Two-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 138,64 USD wert. Bei einem Take Two-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,721 Take Two-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 172,59 USD, da sich der Wert einer Take Two-Aktie am 18.06.2026 auf 239,28 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 72,59 Prozent zugenommen.

Alle Take Two-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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