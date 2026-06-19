Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Lukrative Take Two-Anlage?
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19.06.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Take Two-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 138,64 USD wert. Bei einem Take Two-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,721 Take Two-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 172,59 USD, da sich der Wert einer Take Two-Aktie am 18.06.2026 auf 239,28 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 72,59 Prozent zugenommen.
Alle Take Two-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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