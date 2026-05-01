NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Take Two-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Take Two-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Take Two-Anteile letztlich bei 175,38 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Take Two-Aktie investiert, befänden sich nun 57,019 Take Two-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 213,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 188,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Take Two bezifferte sich zuletzt auf 39,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at