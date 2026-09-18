Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Take Two-Investment
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18.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Take Two-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Take Two-Anteile bei 151,66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,594 Take Two-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 210,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 388,76 USD wert. Mit einer Performance von +38,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Take Two belief sich zuletzt auf 39,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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