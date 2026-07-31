NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Take Two-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Take Two-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 40,18 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,489 Take Two-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 615,80 USD, da sich der Wert eines Take Two-Anteils am 30.07.2026 auf 247,43 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 515,80 Prozent gleich.

Take Two wurde am Markt mit 45,87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at