Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Profitable Take Two-Investition?
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29.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Take Two-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Take Two-Anteile letztlich bei 185,56 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,539 Take Two-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 217,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,41 USD wert. Damit wäre die Investition um 17,41 Prozent gestiegen.
Take Two wurde am Markt mit 40,55 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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