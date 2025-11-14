Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Take Two-Investment
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Take Two von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Take Two-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Take Two-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 161,83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,618 Take Two-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 237,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 146,79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,79 Prozent angezogen.
Take Two war somit zuletzt am Markt 44,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
