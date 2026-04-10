Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Lukrativer Take Two-Einstieg?
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10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Take Two-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 10.04.2016 wurde die Take Two-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Take Two-Aktie 36,45 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Take Two-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 274,348 Take Two-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.04.2026 auf 198,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54 334,71 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 54 334,71 USD entspricht einer Performance von +443,35 Prozent.
Insgesamt war Take Two zuletzt 37,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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