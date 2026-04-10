Take Two Aktie

Take Two für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Take Two-Einstieg? 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Take Two-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Take Two-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.04.2016 wurde die Take Two-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Take Two-Aktie 36,45 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Take Two-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 274,348 Take Two-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.04.2026 auf 198,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54 334,71 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 54 334,71 USD entspricht einer Performance von +443,35 Prozent.

Insgesamt war Take Two zuletzt 37,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Take Two

mehr Nachrichten

Analysen zu Take Two

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Take Two 167,90 -0,77% Take Two

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:32 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:32 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen