Take Two Aktie

Take Two für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Take Two-Investition? 27.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Take Two-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Take Two-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Take Two-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Take Two-Papier bei 116,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Take Two-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,855 Take Two-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166,46 USD, da sich der Wert eines Take Two-Anteils am 26.03.2026 auf 194,72 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 66,46 Prozent.

Alle Take Two-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Take Two

mehr Nachrichten

Analysen zu Take Two

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Take Two 164,50 -2,70% Take Two

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen