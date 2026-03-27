Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Lohnende Take Two-Investition?
|
27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Take Two-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Take Two-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Take Two-Papier bei 116,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Take Two-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,855 Take Two-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166,46 USD, da sich der Wert eines Take Two-Anteils am 26.03.2026 auf 194,72 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 66,46 Prozent.
Alle Take Two-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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