NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Take Two-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Take Two-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Take Two-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Take Two-Papier bei 116,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Take Two-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,855 Take Two-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166,46 USD, da sich der Wert eines Take Two-Anteils am 26.03.2026 auf 194,72 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 66,46 Prozent.

Alle Take Two-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at