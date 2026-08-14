Take Two Aktie

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WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

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Take Two-Performance im Blick 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel hätte eine Investition in Take Two von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Take Two-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Take Two-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 142,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 70,235 Take Two-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 241,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 990,45 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69,90 Prozent erhöht.

Der Take Two-Wert an der Börse wurde auf 45,57 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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