NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel hätte eine Investition in Take Two von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Take Two-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Take Two-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Take Two-Anteile letztlich bei 170,81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,585 Take Two-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.03.2026 124,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 212,53 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24,42 Prozent vermehrt.

Take Two wurde am Markt mit 39,81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at