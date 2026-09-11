Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Investmentbeispiel
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11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Take Two-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Take Two-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Take Two-Aktie an diesem Tag 145,38 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Take Two-Aktie investiert hat, hat nun 0,688 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (216,96 USD), wäre das Investment nun 149,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,24 Prozent erhöht.
Take Two war somit zuletzt am Markt 39,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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