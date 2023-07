NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Take Two verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Take Two-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Take Two-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 122,58 USD wert. Bei einem Take Two-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81,579 Take Two-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 224,67 USD, da sich der Wert eines Take Two-Anteils am 27.07.2023 auf 149,85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +22,25 Prozent.

Am Markt war Take Two jüngst 25,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at