Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Frühe Investition
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Take Two von vor 3 Jahren verdient
Am 30.01.2023 wurde das Take Two-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 112,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,876 Take Two-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (239,27 USD), wäre das Investment nun 2 123,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +112,38 Prozent.
Der Börsenwert von Take Two belief sich zuletzt auf 44,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Take Two
Aktien in diesem Artikel
|Take Two
|184,18
|-7,78%
