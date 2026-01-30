NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Take Two von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Take Two eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.01.2023 wurde das Take Two-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 112,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,876 Take Two-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (239,27 USD), wäre das Investment nun 2 123,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +112,38 Prozent.

Der Börsenwert von Take Two belief sich zuletzt auf 44,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at