WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

30.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Take Two von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Take Two eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.01.2023 wurde das Take Two-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 112,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,876 Take Two-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (239,27 USD), wäre das Investment nun 2 123,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +112,38 Prozent.

Der Börsenwert von Take Two belief sich zuletzt auf 44,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Take Two

Analysen zu Take Two

Aktien in diesem Artikel

Take Two 184,18 -7,78%

