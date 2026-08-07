Take Two Aktie

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WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

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Profitables Take Two-Investment? 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Take Two von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Take Two-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 07.08.2025 wurde die Take Two-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 226,49 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,415 Take Two-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 232,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 026,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,64 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Take Two bezifferte sich zuletzt auf 44,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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