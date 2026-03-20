NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Take Two von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Take Two eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Take Two-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Take Two-Anteile an diesem Tag bei 209,63 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Take Two-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,703 Take Two-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 624,10 USD, da sich der Wert eines Take Two-Anteils am 19.03.2026 auf 201,75 USD belief. Mit einer Performance von -3,76 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Take Two belief sich zuletzt auf 37,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at