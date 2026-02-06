Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Lohnende Take Two-Investition?
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte eine Take Two-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Take Two-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Take Two-Papier bei 207,49 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Take Two-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 48,195 Take Two-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.02.2026 auf 193,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 313,22 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,87 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Take Two belief sich zuletzt auf 35,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
