Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Profitables Take Two-Investment?
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04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Take Two von vor einem Jahr angefallen
Die Take Two-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Take Two-Aktie an diesem Tag bei 240,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,554 Take Two-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Take Two-Papiere wären am 03.09.2026 8 897,98 USD wert, da der Schlussstand 214,13 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 11,02 Prozent vermindert.
Take Two wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,34 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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