NASDAQ Composite Index-Wert Taro Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Taro Pharmaceutical Industries eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Taro Pharmaceutical Industries-Aktien gewesen.

Am 17.07.2013 wurde das Taro Pharmaceutical Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59,65 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 167,645 Taro Pharmaceutical Industries-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2023 gerechnet (37,22 USD), wäre das Investment nun 6 239,73 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 37,60 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Taro Pharmaceutical Industries eine Marktkapitalisierung von 1,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

