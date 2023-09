NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Taylor Devices eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Taylor Devices-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,940 Taylor Devices-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.09.2023 auf 20,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 107,36 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 74,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at