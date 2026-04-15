Taylor Devices Aktie

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WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

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Taylor Devices-Anlage unter der Lupe 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Taylor Devices eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.04.2021 wurde die Taylor Devices-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Taylor Devices-Anteile betrug an diesem Tag 11,85 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Taylor Devices-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 843,882 Taylor Devices-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.04.2026 42 666,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 326,67 Prozent.

Der Marktwert von Taylor Devices betrug jüngst 169,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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