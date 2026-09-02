NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Taylor Devices-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Taylor Devices-Anteile an diesem Tag bei 11,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Taylor Devices-Papier investiert hätte, hätte er nun 85,470 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 127,35 USD, da sich der Wert einer Taylor Devices-Aktie am 01.09.2026 auf 59,99 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 412,74 Prozent angewachsen.

Taylor Devices markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 194,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at