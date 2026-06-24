Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Investmentbeispiel
|
24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Taylor Devices-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 41,57 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,406 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 141,66 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 23.06.2026 auf 58,89 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,66 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 191,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taylor Devices Inc.
Analysen zu Taylor Devices Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Taylor Devices Inc.
|58,20
|1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.