Taylor Devices Aktie

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WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

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Investmentbeispiel 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Taylor Devices-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Taylor Devices-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 41,57 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,406 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 141,66 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 23.06.2026 auf 58,89 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,66 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 191,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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