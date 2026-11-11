Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Rentabler Taylor Devices-Einstieg?
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11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Taylor Devices-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Taylor Devices-Aktie bei 50,05 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investierten, hätten nun 199,800 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 680,32 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 10.11.2026 auf 58,46 USD belief. Damit wäre die Investition um 16,80 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Taylor Devices eine Börsenbewertung in Höhe von 190,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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