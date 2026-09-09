Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Langfristige Anlage
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,30 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 518,135 Taylor Devices-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Taylor Devices-Anteile wären am 08.09.2026 31 766,84 USD wert, da der Schlussstand 61,31 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 217,67 Prozent zugenommen.
Taylor Devices markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 200,67 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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