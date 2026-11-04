Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Frühes Investment
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 04.11.2016 wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Taylor Devices-Papier an diesem Tag bei 14,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, hätte er nun 71,174 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 4 069,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,17 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 306,90 Prozent.
Der Taylor Devices-Wert an der Börse wurde auf 182,71 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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