Taylor Devices Aktie

Taylor Devices ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Taylor Devices-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.11.2016 wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Taylor Devices-Papier an diesem Tag bei 14,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, hätte er nun 71,174 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 4 069,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,17 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 306,90 Prozent.

Der Taylor Devices-Wert an der Börse wurde auf 182,71 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Taylor Devices Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Taylor Devices Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Taylor Devices Inc. 55,18 -6,46% Taylor Devices Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Freitagshandel nachgeben. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen