Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Lukrative Taylor Devices-Investition?
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Taylor Devices-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Taylor Devices-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,17 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Taylor Devices-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,572 Taylor Devices-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 079,75 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Anteils am 13.01.2026 auf 71,98 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 407,97 Prozent.
Jüngst verzeichnete Taylor Devices eine Marktkapitalisierung von 217,34 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taylor Devices Inc.
|
14.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Taylor Devices-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
02.01.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Taylor Devices Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Taylor Devices Inc.
|73,38
|1,94%