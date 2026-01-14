Taylor Devices Aktie

WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

Lukrative Taylor Devices-Investition? 14.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Taylor Devices-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Taylor Devices-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,17 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Taylor Devices-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,572 Taylor Devices-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 079,75 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Anteils am 13.01.2026 auf 71,98 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 407,97 Prozent.

Jüngst verzeichnete Taylor Devices eine Marktkapitalisierung von 217,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

