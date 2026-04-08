NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Taylor Devices-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Taylor Devices-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, hätte er nun 49,116 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 443,52 USD, da sich der Wert einer Taylor Devices-Aktie am 07.04.2026 auf 49,75 USD belief. Mit einer Performance von +144,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Taylor Devices zuletzt 162,69 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at