Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Performance unter der Lupe
|
08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Taylor Devices-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, hätte er nun 49,116 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 443,52 USD, da sich der Wert einer Taylor Devices-Aktie am 07.04.2026 auf 49,75 USD belief. Mit einer Performance von +144,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Taylor Devices zuletzt 162,69 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taylor Devices Inc.
|
08.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
06.04.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
06.04.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
06.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
31.03.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zündet schlussendlich Kursrakete (finanzen.at)
|
31.03.26
|NASDAQ-Handel: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Taylor Devices Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Taylor Devices Inc.
|52,71
|5,95%