NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Taylor Devices gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Taylor Devices-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,46 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 956,023 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 73,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69 789,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 597,90 Prozent vermehrt.

Alle Taylor Devices-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 235,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at