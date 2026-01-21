Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Performance im Blick
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Taylor Devices-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,46 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 956,023 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 73,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69 789,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 597,90 Prozent vermehrt.
Alle Taylor Devices-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 235,02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taylor Devices Inc.
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Taylor Devices-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
02.01.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Taylor Devices Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Taylor Devices Inc.
|72,91
|-0,12%