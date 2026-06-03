Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Investmentbeispiel
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03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 03.06.2023 wurden Taylor Devices-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Taylor Devices-Papier letztlich bei 19,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Taylor Devices-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,241 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Taylor Devices-Anteile wären am 02.06.2026 279,93 USD wert, da der Schlussstand 53,41 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 179,93 Prozent vermehrt.
Der Taylor Devices-Wert an der Börse wurde auf 170,66 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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