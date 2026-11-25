So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Taylor Devices-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Taylor Devices-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,48 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 87,108 Taylor Devices-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Taylor Devices-Papiers auf 54,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 741,29 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 374,13 Prozent angewachsen.

Taylor Devices wurde jüngst mit einem Börsenwert von 176,87 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at