NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Taylor Devices-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Taylor Devices-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Taylor Devices-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,543 Taylor Devices-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Taylor Devices-Aktie auf 59,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271,06 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 171,06 Prozent.

Taylor Devices erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 186,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at