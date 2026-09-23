NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Taylor Devices eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 23.09.2023 wurde das Taylor Devices-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Taylor Devices-Anteile letztlich bei 20,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,077 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 2 985,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 198,56 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich jüngst auf 194,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at