Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Taylor Devices-Performance
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Taylor Devices-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,70 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Taylor Devices-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85,470 Taylor Devices-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 73,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 289,74 USD wert. Mit einer Performance von +528,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Taylor Devices-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 231,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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