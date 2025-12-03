Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Taylor Devices-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,43 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Taylor Devices-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 648,088 Taylor Devices-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 31 866,49 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 02.12.2025 auf 49,17 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 218,66 Prozent gesteigert.
Taylor Devices wurde am Markt mit 150,53 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
