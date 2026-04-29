NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Taylor Devices-Einstiegs gewesen.

Die Taylor Devices-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Taylor Devices-Anteile bei 31,60 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investierten, hätten nun 31,646 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.04.2026 1 785,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,41 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 78,51 Prozent.

Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 183,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at