Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Profitable Teva Pharmaceutical Industries-Investition?
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17.04.2026 10:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Teva Pharmaceutical Industries-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Teva Pharmaceutical Industries-Anteile bei 8,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 117,647 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.04.2026 3 677,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,26 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 267,76 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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