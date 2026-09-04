NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Teva Pharmaceutical Industries-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,84 USD wert. Bei einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,163 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 372,15 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 03.09.2026 auf 36,62 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 272,15 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at