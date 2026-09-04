Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Teva Pharmaceutical Industries-Investment im Blick
|
04.09.2026 10:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Teva Pharmaceutical Industries-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,84 USD wert. Bei einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,163 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 372,15 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 03.09.2026 auf 36,62 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 272,15 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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